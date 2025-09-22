China lanza la primera ruta marítima del Ártico a Europa (inglés)

La nueva ruta cruza directamente a Europa a través del paso del Ártico nororiental, reduciendo el tiempo de tránsito desde el puerto de Zhoushan hasta el puerto británico de Felixstowe a solo 18 días. Esto es significativamente más rápido que el tren de carga China-Europa (unos 25 días), la ruta del Canal de Suez (unos 40 días) y la ruta del Cabo de Buena Esperanza (unos 50 días). Está previsto que el viaje inaugural llegue a Felixstowe el 10 de octubre. El envío incluye una combinación de bienes como artículos de primera necesidad....