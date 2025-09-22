edición general
China lanza la primera ruta marítima del Ártico a Europa (inglés)

La nueva ruta cruza directamente a Europa a través del paso del Ártico nororiental, reduciendo el tiempo de tránsito desde el puerto de Zhoushan hasta el puerto británico de Felixstowe a solo 18 días. Esto es significativamente más rápido que el tren de carga China-Europa (unos 25 días), la ruta del Canal de Suez (unos 40 días) y la ruta del Cabo de Buena Esperanza (unos 50 días). Está previsto que el viaje inaugural llegue a Felixstowe el 10 de octubre. El envío incluye una combinación de bienes como artículos de primera necesidad....

Esa ruta es más rápida que el tren de China-Europa, pero menos fiable. 18 días es si no hay ni un solo contratiempo. Una mala tormenta puede dejar los barcos parados tres o más días, o (y lo que se suele hacer) tener que desviarse miles de millas de la ruta. Solo que esa ruta del ártico no deja lugar a muchas variables.

Además, que el gasto en combustible tiene que ser altísimo. Mucho más que un tren que acabará electrificándose al100% con energías renovables algún año (más bien alguna…   » ver todo el comentario
cocolisto #3 cocolisto
#2 Tal vez sea como ruta alternativa en caso de que las rutas usadas hasta ahora se vayan haciendo problemáticas.Hay mucho interés en dificultar las relaciones comerciales con China me parece.
#5 esbrutafio
#2 Rusia tiene unos rompehielos atómicos, por tanto de propulsión eléctrica, para eso.

La "Ruta de la Seda del Ártico" de Rusia, enlazará Europa y Asia atraves de poderosos Rompe-Hielos
www.youtube.com/watch?v=uO4IfaFiQUo
cocolisto #1 cocolisto
La ruta,un paseo:  media
#4 esbrutafio
#1 El mítico "Paso del Noroeste" buscado durante siglos. Juan Caboto ya lo buscó en 1497. Anda que no ha habido expediciones buscando el "Estrecho de Aniam".

"En 1762, el buque comercial inglés Octavius intentó peligrosamente el Paso por el oeste, pero quedó atrapado en la banquisa. En 1775, el ballenero Herald encontró el Octavius a la deriva cerca de Groenlandia, con los cuerpos de la tripulación sin vida congelados bajo cubierta. De este modo, el Octavius puede…   » ver todo el comentario
cocolisto #6 cocolisto
#4 Gracias por el apunte.
