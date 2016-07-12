edición general
China insta a Estados Unidos a dejar de sembrar discordia, crear problemas e instigar antagonismo en Mar Meridional de China, afirma portavoz

BEIJING, 15 sep (Xinhua) -- China insta a Estados Unidos a que detenga de inmediato la siembra de discordia, la creación de problemas y la instigación de antagonismo en el Mar Meridional de China, para permitir la restauración de la paz y la estabilidad en la región, manifestó hoy lunes Lin Jian, portavoz de la cancillería china.

#1 lluissubi
EEUU como el perejil.... En todas las salsas
valandildeandunie #11 valandildeandunie
#1 Sabes como se llama perejil en portugués?
Machakasaurio #5 Machakasaurio
y cuando La Haya va a juzgar al trio de la Azores?
O por las decenas de golpes de estado, invasiones con excusas de mierda, secuestros, torturas y demas violaciones de todos los tratados internacionales y los DDHH?
Mal Amo tienes para defenderlos con "y tu más"....
Asúmelo, eres parte de los malos, y señalar la paja en el ojo ajeno, está feísimo.
Te lo enseñaron de pequeña, verdad Elenita?
#8 lluissubi
#6 es verdad que te vas por la tangente....:-D
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
La Haya insta a China a dejar de sembrar discordia para apropiarse de lo que no es suyo
www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2016/07/12/china-pierde-di
#3 lluissubi *
#2 China pierde su disputa con Filipinas sobre los territorios del mar del sur.

Te has olvidado el nombre de la salsa?
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#3 La dieta de Winnie the Pooh suele ser de miel
#9 lluissubi
#7 y el cerdo le gusta el barro .

Por tonterías tengo el máster
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#9 En geografía no creo
Me has hecho volver a mirar y la tierra sigue siendo igual de redonda
#12 lluissubi
#10 que no.... Es plana y debajo hay dinosaurios.
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#12 Como el encefalograma del profesorado de tu master, plano del todo
Bhuvaya #4 Bhuvaya
#2 no cómo los usa, que respetan todas las resoluciones del tribunal de la Haya xD xD xD
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#4 Estoy segura que tampoco lo hace, pero siempre se puede señalar la hipocresía de China
