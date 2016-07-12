China insta a Estados Unidos a dejar de sembrar discordia, crear problemas e instigar antagonismo en Mar Meridional de China, afirma portavoz

BEIJING, 15 sep (Xinhua) -- China insta a Estados Unidos a que detenga de inmediato la siembra de discordia, la creación de problemas y la instigación de antagonismo en el Mar Meridional de China, para permitir la restauración de la paz y la estabilidad en la región, manifestó hoy lunes Lin Jian, portavoz de la cancillería china.
| etiquetas: eeuu , china
O por las decenas de golpes de estado, invasiones con excusas de mierda, secuestros, torturas y demas violaciones de todos los tratados internacionales y los DDHH?
Mal Amo tienes para defenderlos con "y tu más"....
Asúmelo, eres parte de los malos, y señalar la paja en el ojo ajeno, está feísimo.
Te lo enseñaron de pequeña, verdad Elenita?
www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2016/07/12/china-pierde-di
Te has olvidado el nombre de la salsa?
Por tonterías tengo el máster
Me has hecho volver a mirar y la tierra sigue siendo igual de redonda