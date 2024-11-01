El puente atirantado más largo del mundo se abrió al tráfico en la provincia de Jiangsu, al este de China, el martes, conectando las ciudades de Changzhou y Taizhou y reduciendo el tiempo de viaje de más de una hora a solo 20 minutos. El puente del río Yangtze de Changtai se extiende 10,3 km (6,4 millas) con un tramo principal de 1.208 metros (3.960 pies). Es el primer cruce del río que lleva una autopista, una carretera regular y un ferrocarril interurbano, todo en la misma estructura..
| etiquetas: china , inauguración , puente atirantado , rio yangtse
Las últimas dos décadas de china son ejemplo de sinergia. Lo que ocurre cuando dejas de lado tus delirios individuales y antepones y te enfocas en el beneficio común del total de la socieda.
Que la libertad individual avanza, y avanza junto a la libertad individual de todo lo que te rodea. Por lo tanto, si todo avanza es indiscutible que es beneficioso.
No existe interpretación individual cuando todo avanza en el mismo sentido.
En este sentido, la confrontación que plantea el liberalismo, basando la libertad individual en la confrontación de las libertades individuales propias contra las libertades individuales del resto, manifiesta una total falta de razonamiento.
Vivan las cadenas para defender a quienes actúan en contra de tus intereses.