China inaugura el puente atirantado más largo del mundo sobre el río Yangtze (inglés)

El puente atirantado más largo del mundo se abrió al tráfico en la provincia de Jiangsu, al este de China, el martes, conectando las ciudades de Changzhou y Taizhou y reduciendo el tiempo de viaje de más de una hora a solo 20 minutos. El puente del río Yangtze de Changtai se extiende 10,3 km (6,4 millas) con un tramo principal de 1.208 metros (3.960 pies). Es el primer cruce del río que lleva una autopista, una carretera regular y un ferrocarril interurbano, todo en la misma estructura..