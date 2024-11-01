edición general
China inaugura en Hainan su otro Hong Kong, libre de impuestos para productos extranjeros

China inaugura en Hainan su otro Hong Kong, libre de impuestos para productos extranjeros

En la provincia de Hainan, una isla del tamaño de Bélgica en el sur de China, frente a las costas de Vietnam, el Gobierno chino acaba de implementar un régimen aduanero separado del de la China continental, como primer paso de las autoridades por convertir esta provincia insular en un centro de financiación offshore y de libre comercio y posicionarla como un enclave estratégico contra las crecientes barreras al comercio exterior. La premisa de "un país, dos sistemas" que China aplica en Hong Kong y Macao, ya se implementa también, de manera s

TooBased #1 TooBased
En este hilo explican las diferencias que tiene con Hong Kong:

Ahora se puede importar la mayoría de los productos del mundo (el 74 % de todos los bienes) a Hainan sin pagar ningún impuesto. Además, si se transforma el producto y se le añade un 30 % de valor local, se puede enviar al resto de China continental sin pagar ningún arancel.

Por ejemplo: se puede importar carne de vacuno australiana a Hainan sin pagar impuestos. Se corta y se envasa para preparar estofados en Hainan, y se puede

Gry #2 Gry
Lo que viene siendo una Zona Franca.
Tenemos unas cuantas en España
danip3 #3 danip3
Competencia para Hong Kong
