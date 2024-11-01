edición general
China se ha gastado 10.000 millones de dólares en petróleo que no necesita. La pregunta es qué sabe que no sepamos

En el segundo trimestre de 2025, China ha absorbido más del 90% del almacenamiento de crudo medible a nivel mundial.

También hay que tener en cuenta de que la deuda de Venezuela con China es tremebunda, y que los chinos se la están cobrando en crudo, que es el único modo que tienen de cobrarla.
#1 Ese dequeísmo toloco que me ha salido quién sabe de dónde.
Se lo están llevando crudo
¿150 millones de barriles? ¿200?
¿Da para 10 días de consumo? ¿30?
