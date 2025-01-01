China está tomando medidas similares a la del COVID-19 para combatir un brote de chikunguya: drones, desinfección masiva y cuarentenas hospitalarias

La chikunguya, una enfermedad producida por el virus de tipo alfavirus del mismo nombre, que se transmite a las personas mediante la picadura de los mosquitos portadores del género Aedes, ha reaparecido con fuerza en la provincia de Guangdong (China), obligando a las autoridades a desempolvar el arsenal de control sanitario más severo desde los días oscuros del COVID-19. Más de 7.000 casos se han registrado hasta el miércoles pasado, con una concentración especialmente inquietante en el núcleo industrial de Foshan, al sur del país.
| etiquetas: china , virus , chikunguya
Para simplificar el comentario, no es posible esta cadena de transmisión: Aedes -> humano -> Anopheles -> humano