China está tomando medidas similares a la del COVID-19 para combatir un brote de chikunguya: drones, desinfección masiva y cuarentenas hospitalarias

La chikunguya, una enfermedad producida por el virus de tipo alfavirus del mismo nombre, que se transmite a las personas mediante la picadura de los mosquitos portadores del género Aedes, ha reaparecido con fuerza en la provincia de Guangdong (China), obligando a las autoridades a desempolvar el arsenal de control sanitario más severo desde los días oscuros del COVID-19. Más de 7.000 casos se han registrado hasta el miércoles pasado, con una concentración especialmente inquietante en el núcleo industrial de Foshan, al sur del país.

#1 capitan.meneito
A bailarrrrrr  media
2
#2 moxid
Chikungunya 8-D
0
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 suena a salsa para parrillas
0
#4 Tensk
El artículo lo explica escuetamente en una frase. Según le escuché a alguien ayer en la radio (desconozco quién era porque lo pillé de pasada pero lo que decía tenía sentido) lo de poner a los infectados en cuarentena no es porque sean contagiosos "de por sí", es decir, no se transmite de persona a persona. Lo que se trata de hacer es evitar que, mientras estén infectados, les pueda picar otro mosquito (¿o debería decir mosquita?) que haga de receptor de sangre infectada y le pase el bicho al siguiente.
0
Imag0 #6 Imag0 *
#4 A ver, que no soy ningún experto, pero el virus en sí ya lo portan los propios mosquitos.. no se da esa transmisión de un humano infectado a otra especie de mosquito, si así fuera, el problema serían todas las especies de mosquitos hematófagos, no sólo los citados en el artículo.

Para simplificar el comentario, no es posible esta cadena de transmisión: Aedes -> humano -> Anopheles -> humano
0
#7 Tensk
#6 Por mosquito no me he referido a cualquiera de ellos ni a los hematófagos en general sino a que coincida que pase por allí uno de la misma especie (y si está habiendo ese nivel de transmisión pues parece más o menos probable) de los que sí lo transmiten, sólo que estaba "virgen" y pilla el bicho del infectado.
0
Imag0 #9 Imag0
#7 Ah entendido... pero vamos imagino que lo traen prácticamente todos desde la cuna
0
Imag0 #3 Imag0
Vaya casualidad, según va avanzando el calentamiento global aparecen especies propias del trópico portando enfermedades propias del trópico en zonas geográficas cada vez más septentrionales...
0
Chakotay_Bolson #8 Chakotay_Bolson
Voy al super a comprar papel de culo
0

