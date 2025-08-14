edición general
China enciende la turbina eólica marina más grande del mundo y se da cuenta de que influye hasta en el clima

La turbina es capaz de generar electricidad para 96.000 viviendas al año. Los científicos han notado alteraciones en el microclima de la zona en la que se instaló. Investigaciones preliminares apuntan a que las corrientes de aire y la distribución de temperaturas se ven alteradas en el entorno inmediato de la instalación. Aunque este fenómeno es habitual en los parques eólicos, el tamaño de esta turbina amplifica su alcance, generando cambios perceptibles en las condiciones atmosféricas regionales.

capitan__nemo #2 capitan__nemo
¿Les salió a los que hicieron el plan de impacto ambiental estas alteraciones en el clima?¿que importancia le dieron los del proyecto?
Asimismov #1 Asimismov *
Los chinos preocupados por los gorriones, son admirables.
carakola #3 carakola
#1 Tuvieron un problemilla con ellos hace un tiempo: www.meer.com/es/87030-mao-contra-los-gorriones-chinos
Asimismov #4 Asimismov
#3 y aprendieron.
Urasandi #5 Urasandi
Un día de estos vamos a frenar el planeta :roll:
