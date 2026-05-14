·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9892
clics
La izquierda tiene que despertar (por el bien del mundo)
6801
clics
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
6023
clics
La empresa china de robótica Unitree ha presentado su primer prototipo de robot mecha, el GD01
4648
clics
Deus Ex Machina
5700
clics
Desfile ejército de India (2026) - Motos de la muerte | Noticias ilustradas
más votadas
552
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
791
Renfe acredita que Vito Quiles se 'coló' en sus trenes al menos 17 veces en año y medio
658
Un tribunal de EE.UU. suspende las sanciones de Trump contra Francesca Albanese
569
De “ni un euro de dinero público” a un agujero de 180 millones: la Cámara de Cuentas dinamita el relato del PP de La Nueva Romareda
308
Lamine, una cuestión de estado: Israel le acusa de fomentar el odio por ondear la bandera Palestina
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
36
clics
China se compromete con Trump a no enviar ayuda militar a Irán
Arsenales nucleares, IA y venta de armas: Xi y Trump engrasan sus relaciones militares frente al "nerviosismo" en Taiwán
|
etiquetas
:
china
,
donald trump
,
irán
5
0
0
K
63
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
0
K
63
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
javibaz
Según Trump que miente más que habla.
4
K
77
#2
neiviMuubs
#1
pues es verdad. A ver si no lo desmiente la otra parte, como ha pasado otras (varias) veces.
0
K
8
#4
Euripio
"Donald Trump ha asegurado que el presidente chino Xi Jinping le aseguró"
El presidente Xi, por su parte, no dice nada.
3
K
40
#5
Deviance
#4
No se lo cree ni el (zanahorio), No han salido de allí y ya están rebuznando..... delirante.
3
K
52
#6
Suleiman
También puede hacer como el...decir una cosa y hacer lo contrario.
0
K
12
#3
sliana
le voy a meter una paliza a este paralitico, sujetamelo.
0
K
7
#7
Tronchador.
La enviarán a Pakistán, si luego ya llega a Irán no es culpa de ellos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El presidente Xi, por su parte, no dice nada.