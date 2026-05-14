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China se compromete con Trump a no enviar ayuda militar a Irán

China se compromete con Trump a no enviar ayuda militar a Irán

Arsenales nucleares, IA y venta de armas: Xi y Trump engrasan sus relaciones militares frente al "nerviosismo" en Taiwán

| etiquetas: china , donald trump , irán
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7 comentarios
5 0 0 K 63 actualidad
javibaz #1 javibaz
Según Trump que miente más que habla.
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neiviMuubs #2 neiviMuubs
#1 pues es verdad. A ver si no lo desmiente la otra parte, como ha pasado otras (varias) veces.
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Euripio #4 Euripio
"Donald Trump ha asegurado que el presidente chino Xi Jinping le aseguró"
El presidente Xi, por su parte, no dice nada.
3 K 40
Deviance #5 Deviance
#4 xD xD No se lo cree ni el (zanahorio), No han salido de allí y ya están rebuznando..... delirante.
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#6 Suleiman
También puede hacer como el...decir una cosa y hacer lo contrario.
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#3 sliana
le voy a meter una paliza a este paralitico, sujetamelo.
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#7 Tronchador.
La enviarán a Pakistán, si luego ya llega a Irán no es culpa de ellos.
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