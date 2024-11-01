edición general
China aprueba su primer ingrediente de micoproteína, 1.000 veces más eficiente que la carne en producción de biomasa

Biotecnológica china Fushine Bio recibe luz verde para producir 200.000 toneladas de micoproteína al año.

Kasterot #3 Kasterot
Seguro que ya tienen patentado el SOILENT GREEN
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
#3 bien rico que está.
pitercio #6 pitercio
Luego se quejará Munch de que los chinos llegan a Marte vivos, incluso sin matarse entre ellos.
skaworld #1 skaworld
Ya estan los chinos otra vez copiando, substituir la carne por hongo eso ya lo hacia Cordyceps
#2 Popsandbangs
#1 no he entendido bien la noticia, quizás porque ni la he abierto, pero eso ya lo hay en los supermercados de hace tiempo que yo sepa marca Quorn.
kastanedowski #5 kastanedowski *
El artículo no cita ningún estudio, dato o referencia que justifique el "1000 veces"...

Por otro lado dice de la aprobación oficial y la empresa "Fushine Bio" como si garantizara la exageración... pero no hay cita directa

Otro articulo mas hecho con AI que nadie se detuvo ni siquiera a revisar
