China añade bacterias a la arena del desierto y demuestra con 59 años de registros que las dunas pueden transformarse en nuevo suelo

Científicos en China han utilizado cianobacterias cultivadas para formar costras biológicas artificiales que estabilizan dunas y aceleran la recuperación del suelo. Según China Science Daily, liberan semillas de suelo en zonas áridas para crear una capa fina que impide que el viento arrastre los granos sueltos. El objetivo es fijar primero la superficie y dar tiempo a que arbustos y hierbas puedan arraigar antes de que el calor y las ráfagas destruyan los brotes jóvenes. Se comprobó que esa costra puede consolidar la arena en año y medio.