China acaba de destrozar el lujo: coches que hacen inútil a Rolls-Royce, BMW, Mercedes y Tesla  

Mientras Europa y EE. UU. siguen discutiendo sobre autonomía y precios, China ya está jugando en otra liga. En este vídeo te enseño los 5 coches chinos más avanzados y lujosos del mundo, auténticas bestias tecnológicas que hacen que Tesla, BMW, Mercedes e incluso Rolls-Royce empiecen a temblar.
Precisamente los coches de lujo son los que menos van sufrir la ventaja que tiene China en el desarrollo de motores y baterías. Ni siquiera hoy en coches compactos y baratos en los que la imagen de marca pesa poco, son capaces de poner en Europa coches mejores y más baratos que los europeos. Muchos de los coches chinos que se venden en Europa son plataformas descatalogadas de marcas japonesas con baterías y propulsores propios, eso sí, junto a muchas otras piezas que hacen que sean más baratos de producir, nunca mejores.
Edito para añadir que no quiero decir que lo que dice ese youtuber que parece que tenga voz sintética sea falso.