China acaba de destrozar el lujo: coches que hacen inútil a Rolls-Royce, BMW, Mercedes y Tesla

Mientras Europa y EE. UU. siguen discutiendo sobre autonomía y precios, China ya está jugando en otra liga. En este vídeo te enseño los 5 coches chinos más avanzados y lujosos del mundo, auténticas bestias tecnológicas que hacen que Tesla, BMW, Mercedes e incluso Rolls-Royce empiecen a temblar.

etiquetas: china , coche , rolls-royce , bmw , mercedes , tesla , lujo , ve
11 comentarios
#9 Rogue
Los chinos solo saben robar y copiar a los demás. He visto un modelo copiado del Panamera, otro de un Lexus y otro de Tesla.
#5 BurraPeideira_
No os da vergüenza menear estos vídeos con voz de loquendo?

Precisamente los coches de lujo son los que menos van sufrir la ventaja que tiene China en el desarrollo de motores y baterías. Ni siquiera hoy en coches compactos y baratos en los que la imagen de marca pesa poco, son capaces de poner en Europa coches mejores y más baratos que los europeos. Muchos de los coches chinos que se venden en Europa son plataformas descatalogadas de marcas japonesas con baterías y propulsores propios, eso sí, junto a muchas otras piezas que hacen que sean más baratos de producir, nunca mejores.
#4 wachington
No sé Rick, parece una cuenta para promocionar coches chinos.

www.youtube.com/@MotorrVibes

Edito para añadir que no quiero decir que lo que dice ese youtuber que parece que tenga voz sintética sea falso.
#3 capitan.meneito
Mucho cgi veo en ese vídeo.
#8 eipoc
#7 BYD no quiere hacer coches de lujo. El lujo déjalo para el capitalismo, en el socialismo la tendencia es a reducir el número de ricos.
#10 kastanedowski
Spam Chino
#11 platypu
Na, el canal es basura que no tienen ni visitas, todo lleno de videos con el mismo titulo, x coche chino humilla a x coche occidental
#1 platypu
El que le sobra pasta en china, rusia o india,se compra un coche europeo de lujo. No veras a nadie con un zeeker.... En europa o usa ya ni te cuento
#2 XXguiriXX
#1 Por ahora lo compran para el hijo inútil de rico que tiende a chocar su coche, y los que quieren parecer ricos pero no lo son.
#6 eipoc
#1 si lo compran, cosa que dudo a día de hoy, es por exclusividad o marca, no por el producto en sí. Los usuarios que buscan la mayor calidad por el desembolso que están dispuestos a pagar se lanzarán a por los coches chinos de cabeza. No tienes más que ver los concesionarios de BYD y los de las marcas europeas a día de hoy la afluencia de gente que tienen.
#7 platypu
#6 BYD no hace coches de lujo. Es mas, viendo ahora el video, esta diciendo que son de lujo solo por poner aparatitos tecnologicos sacados de sus videos promocionales. Resumiendo, video pagado
