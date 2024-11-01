Chile. El presidente electo, José Antonio Kast, dijo: “Si yo salgo presidente, voy a derogar la ley del aborto”

En Chile, en este momento, el aborto es legal en tres casos: peligro para la vida de la madre; cuando el bebé en gestación padece una patología congénita o genética incompatible con la vida fuera del útero; o cuando el embarazo es producto de una violación. Es más, en un vídeo aseguraba: "Si yo salgo presidente, voy a derogar la ley del aborto".
| etiquetas: kast , aborto , violacion , derogar , chile
Lo dicho, es un tema complejo y no hay respuestas fáciles. Igual que no voy a decir "prohibir todos los abortos está bien" tampoco voy a decir "permitir todos los abortos está bien".
Además, qué cojones tiene una mejor que decidir en la vida de otra. Si no quiere abortar que no aborte, igual que si no quiere follar que no folle y si no quiere votar que no vote.
Pero que al resto las deje tranquilas.
Como en Texas o Illinois donde el violador puede demandar a la mujer que ha violado tras abortar.
www.meneame.net/m/actualidad/nueva-ley-aborto-aprobada-texas-permitira
permitido en casos de riesgo vital materno, inviabilidad fetal letal o violación con plazos gestacionales de hasta 12 o 14 semanas.
Esto significa dos cosas, la primera es que hay que ser un puto enfermo para prohibir este aborto, la segunda es que ni los gobiernos progresistas han implantado un derecho al aborto homologable al español, libre por plazos.
Latinoamérica es mucho más conservadora que Europa.
Porque, evidentemente, tras éste energúmeno, está el lobby clerical, está el lobby médico-religioso que practica abortos a precio de oro, etc...
www.meneame.net/story/administracion-trump-planea-eliminar-financiamie
www.meneame.net/story/partido-republicano-texas-afirma-grupos-favor-ab
www.meneame.net/story/joven-madre-pasara-3-anos-carcel-leer-biblia-blo