Chile. El presidente electo, José Antonio Kast, dijo: “Si yo salgo presidente, voy a derogar la ley del aborto”

En Chile, en este momento, el aborto es legal en tres casos: peligro para la vida de la madre; cuando el bebé en gestación padece una patología congénita o genética incompatible con la vida fuera del útero; o cuando el embarazo es producto de una violación. Es más, en un vídeo aseguraba: "Si yo salgo presidente, voy a derogar la ley del aborto".

ur_quan_master #5 ur_quan_master
La motivación de las políticas antiaborto d la derecha es menos el interés en la vida del feto y más en la venganza contra rojos y feministas.
9
Chinchorro #8 Chinchorro
#5 Controlar a las mujeres, ni más ni menos.
1
ostiayajoder #18 ostiayajoder
#8 Nono, es odio a la izquierda, no te equivoques.
0
Dragstat #12 Dragstat
#5 además se va a intensificar. En países como Chile donde están en 1 niño por mujer, no van a permitir que la población pura chilena se reduzca un 50% cada generación. Prohibición del aborto y limitar entrada de extranjeros por descontado. Cuando vean que sigue sin funcionar ya empezarán a prohibir anticonceptivos y obligar a las clases bajas a tener niños.
0
Findeton #27 Findeton
#5 O a lo mejor sí tiene que ver la vida del bebé. ¿Eres de derechas como para saberlo? ¿Has hablado con alguien que esté en contra del aborto? ¿O crees que simplemente mienten cuando hablas con ellos del tema?
0
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Mismo patrón que en otros lugares donde gobierna la extrema derecha, luego empezaremos a ver como aumentan los casos de muertes y problemas de salud graves en mujeres por no poder abortar
4
Milmariposas #1 Milmariposas
Y que mujeres hayan votado a este engendro nazi... :wall:
3
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 si le votaron fue por culpa de la izquierda
3
Cehona #13 Cehona
#3 La izquierda come niños
0
Findeton #7 Findeton
#1 O lo mismo hay mujeres en contra del aborto.
0
Dragstat #11 Dragstat
#7 bueno si está en contra, simplemente que no aborte. Cada uno con su cuerpo que haga lo que quiera, incluso si en un caso de violación consideras que Dios lo ha querido y que traer esa nueva vida futura está por encima de todo. El tema es que decidan lo que los demás tienen que hacer y encima cuando les pasa a ellos luego van y abortan. Da la impresión que lo que no quieren es que aborten los pobres, a pesar de odiarlos.
2
Findeton #20 Findeton *
#15 #11 El aborto es un tema complejo, no tiene que ver con ser o no libertario, sino con cuándo consideras al bebé un ser humano con derechos. Por ejemplo, si alguien pega un tiro a una mujer embarazada, ¿se considera doble homicidio? Por ejemplo, si el bebé lleva suficientes meses de gestación tal que podría ser viable que viva si se hace una cesárea, ¿es un aborto un asesinato?

Lo dicho, es un tema complejo y no hay respuestas fáciles. Igual que no voy a decir "prohibir todos los abortos está bien" tampoco voy a decir "permitir todos los abortos está bien".
0
Andreham #15 Andreham
#7 Pero eso va contra la libertad.

Además, qué cojones tiene una mejor que decidir en la vida de otra. Si no quiere abortar que no aborte, igual que si no quiere follar que no folle y si no quiere votar que no vote.

Pero que al resto las deje tranquilas.
2
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#7 luego tenemos los casos de leopardos come caras que tanto nos gustan xD
2
daTO #17 daTO
#7 pues que no aborten las que están en contra y dejen hacer a las que sí están a favor. ¿Tú no defiendes tanto la libertad? A ver si es sólo cuando te conviene..
0
Findeton #21 Findeton
#17 Me remito a mi respuesta en # 20
0
daTO #22 daTO
#21 ok, entonces lo de la libertad es sólo cuando te conviene, confirmado. Cero sorpresa,
0
Findeton #24 Findeton
#22 Cero sopresa tu encefalograma plano. He dicho que es un tema complejo y tú vienes con tu eslógan.
0
Verdaderofalso #25 Verdaderofalso *
#22 #24 ojo que aquí hablamos de la libertad de una mujer a poder abortar tras sufrir una violacion.

Como en Texas o Illinois donde el violador puede demandar a la mujer que ha violado tras abortar.
www.meneame.net/m/actualidad/nueva-ley-aborto-aprobada-texas-permitira
0
Findeton #26 Findeton *
#25 De nuevo, es un tema complejo. No creo que el violador tenga o deba tener ningún derecho. El derecho en todo lo caso lo tendrá el bebé, que no tiene la culpa de nada. Otra cosa son las fechas/semanas de embarazo aplicables, eso es lo que creo que es debatible.
0
Alakrán_ #19 Alakrán_
#1 Por poner contexto, en Chile hay un aborto bastante limitado.

permitido en casos de riesgo vital materno, inviabilidad fetal letal o violación con plazos gestacionales de hasta 12 o 14 semanas.

Esto significa dos cosas, la primera es que hay que ser un puto enfermo para prohibir este aborto, la segunda es que ni los gobiernos progresistas han implantado un derecho al aborto homologable al español, libre por plazos.
Latinoamérica es mucho más conservadora que Europa.
0
Andreham #6 Andreham
Las prioridades de todos los chilenos, sin duda.
2
Spirito #10 Spirito *
Si votan a un psicópata religioso, valga la redundancia, ¿Qué esperan?

Porque, evidentemente, tras éste energúmeno, está el lobby clerical, está el lobby médico-religioso que practica abortos a precio de oro, etc...
2
Dragstat #14 Dragstat
#10 que se aplique todo lo que predica a los demás.
0
#23 Nasser
#9 al franquista ahora le importa el voto del pueblo, pa mearse xD
0

