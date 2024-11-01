edición general
Chevron y Quantum Energy buscan ofertar por activos de la rusa Lukoil valorados en 22.000 millones de dólares

Chevron Corp (NYSE:CVX) y el grupo de capital privado Quantum Energy Partners están buscando presentar una oferta conjunta por los activos internacionales del gigante energético ruso sancionado Lukoil, según informó el Financial Times el miércoles. Quantum está liderando el acuerdo, que está dirigido a toda la cartera internacional de Lukoil, según el informe del FT. Esto abarca producción de petróleo y gas, instalaciones de refinación y más de 2.000 estaciones de servicio en Europa, Asia y Oriente Próximo.

| etiquetas: chevron , quantum , lukoil , eeuu , rusia , sanciones , petróleo
3 comentarios
pepel #1 pepel
Que raro que vendan cuando la industria está en auge. ¿Tendrá algo que ver Venezuela?

www.meneame.net/story/petrolera-chevron-envia-11-buques-venezuela

ipanies #3 ipanies
Comprar mercancía robada no sé si es muy buena idea, pero ellos sabrán.

sotillo #2 sotillo
Y quieren vender en Europa, claro


