Chery instalará su sede europea en Barcelona y será el primer centro de decisión de un gran grupo en España

La compañía china, socia de la española Ebro y dueña de las marcas de coches Omoda, Jaecoo y Lepas, ya tiene una planta de producción en la capital catalana y abrirá un centro de I+D. El grupo Chery ya ha 'deshojado la margarita'. La compañía automovilística china, socia de la española Ebro EV Motors y dueña de las marcas de coches Omoda y Jaecoo, establecerá su sede central para toda Europa en Barcelona, según han desvelado a EXPANSIÓN fuentes conocedoras de la operación, que afirman que la decisión ya está tomada y se anunciará oficialmente