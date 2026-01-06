edición general
Chery instalará su sede europea en Barcelona y será el primer centro de decisión de un gran grupo en España

La compañía china, socia de la española Ebro y dueña de las marcas de coches Omoda, Jaecoo y Lepas, ya tiene una planta de producción en la capital catalana y abrirá un centro de I+D. El grupo Chery ya ha 'deshojado la margarita'. La compañía automovilística china, socia de la española Ebro EV Motors y dueña de las marcas de coches Omoda y Jaecoo, establecerá su sede central para toda Europa en Barcelona, según han desvelado a EXPANSIÓN fuentes conocedoras de la operación, que afirman que la decisión ya está tomada y se anunciará oficialmente

Benzo #1 Benzo
Buena noticia.
2 K 32
sotillo #3 sotillo
#1 Tal y como están las cosas me parece muy bien que trabajemos con los chinos pero aquí hay mucho trumpista que está deseando una intervención yanki
1 K 22
Cehona #2 Cehona
¿Y no han elegido Madrid?
No tenemos pediatras en Centros de Salud, pero tenemos Formula 1
1 K 15
nemeame #4 nemeame
Con ese nombre pensaba que era un fabricante de vibradores y dildos
0 K 9
#5 Tailgunner *
Muy bien, en vez de irse a la España Vaciada se van, otra vez, a barcelona... pero, eh! Después es Madrid la culpable de la España Vaciada...
0 K 7
cosmonauta #6 cosmonauta
#5 Es que en la España vaciada no hay playa.
0 K 13
#7 MetalAgm
#5 Igual que si se hubieran ido a Madrid... entre Madrid y Barcelona estan matando a España: el que una empresa se instale en esas ciudades ( o sus areas metropolitanas) no hace mas que agravar el problema de concentración urbana y tension de precios, ademas de saturacion de ambas... y mucha de esa culpa es de las autoridades y administraciones españolas que no penalizan la instalacion de nuevas empresas en zonas ya masificadas y tensionadas, y ofrecen rebajas fiscales si se instalan en zonas de España vaciada...
0 K 11

