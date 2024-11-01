·
Chequia pide a la OTAN derribar aviones rusos si hay incursiones y Finlandia desvela el papel de una futura coalición europea
El presidente checo dice que con una intervención de este tipo, "Rusia se dará cuenta muy pronto de que ha cometido un error".
chequia
rusia
otan
31 comentarios

actualidad
#1
Veelicus
Porque suelen ser lo perros mas pequeños los mas ladradores...
10
K
130
#2
BurraPeideira_
#1
Porque con un poco de pienso se conforman.
2
K
46
#3
Veelicus
#2
Es gracioso porque Chequia no hace frontera con Rusia... estoy seguro que si tuviese frontera no habria abierto la boca.
2
K
35
#4
cosmonauta
#2
Porque conocen bien lo que significa la ocupación rusa.
7
K
57
#9
Veelicus
#4
Si, ahora les están intentando hacer creer que las invasiones buenas son las nazis.
5
K
97
#16
BurraPeideira_
#4
Lo que no parecen conocer es lo que implicaría una guerra con Rusia, que es obvio que no tiene nada que hacer en una guerra convencional contra toda la OTAN o incluso contra la UE por lo que solo le quedaría la opción nuclear.
Es algo tan obvio desde la guerra fría que hablar de una guerra abierta es absurdo, la única opción es la del desgaste con guerras proxy y bloqueos, que por las características de Rusia es casi imposible, o la buena vecindad.
1
K
26
#18
Connect
#4
Rusia nunca ha invadido la república Checa. Fue la Unión Soviética. Son dos países totalmente distintos aunque ocupen parte del mismo espacio.
Es como si Colombia ahora tuviese miedo de España porque un día estuvo bajo nuestro reinado.
3
K
43
#25
cosmonauta
*
#18
Y España nunca perdió Cuba.
0
K
12
#5
Klamp
#1
ahora la soberanía de un país solo se debe respetar si es un país grande
2
K
29
#7
Veelicus
#5
No estoy diciendo eso, para que lo entienda todo el mundo, lo que estoy diciendo es que hay algunos gobernantes que se creen mas importantes de lo que son.
¿Piensa el presidente checo que si mañana Rusia le mete tres pepinos nucleares algún otro país iba a responder a Rusia con armamento nuclear?. eso es lo que debería pensar, porque la respuesta es obvia. No.
0
K
15
#19
Klamp
#7
bueno pues si, siendo parte de la otan eso es exactamente lo que pasaría
0
K
8
#28
Veelicus
#19
Esperemos no comprobarlo nunca, pero ni EEUU, ni Francia, ni UK, van a entrar en una guerra nuclear contra Rusia salvo que Rusia les ataque a ellos con armamento nuclear.
0
K
15
#17
elgato79
#5
La soberanía es para quien pueden hacerla respetar o no estan en la mira de otro más poderoso. Es a lo que se reduce a nivel internacional, asi es como Rusia, Israel y buena parte del occidente la aplica al menos.
1
K
16
#20
Klamp
#17
doctor en geopolitica.
0
K
8
#6
sotillo
#1
Por que son más perros que nadie y como son pequeños saben ladrar desde atras
0
K
11
#8
HeilHynkel
#1
Sobre todo cuando se ponen detrás del amo.
0
K
20
#11
Barriales
#1
no le que otra que acatar órdenes y de paso, se hacen los duros.
0
K
8
#13
Veelicus
#11
Es que si eres un pais con un ejercito irrelevante en comparacion con quien consideras tu enemigo, lo inteligente es no tocarles las narices.
Aqui todo el mundo piensa que si hay guerra todos los paises de la OTAN se van a unir y van a ir todos a una contra Rusia sin importar los costes, y eso no va a pasa.
1
K
30
#22
EsanZerbait
*
#1
(no me gusta ir de talibán, y sé que sólo es un despiste, pero me ha costado entender la frase, mejor empezar por "por qué")
Toda la razón.
1
K
25
#30
Laro__
#1
Normalmente por miedo.
0
K
14
#21
jonolulu
*
Luego miras el inventario de la fuerza aérea checa y te entra la risa
es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_Aérea_del_Ejército_de_la_República_Che
1
K
30
#10
emmett_brown
Qué triste, y qué oportunidad perdida, que Rusia no entrara en la UE. Que estemos los europeos haciendo sonar los sables otra vez con coaliciones y pactos "disuasorios" que lo único que consiguen es que una chispa haga arder el continente como en la 1GM. No hemos aprendido nada.
1
K
25
#15
pozz
#10
Una Rusia en la UE, habria sido uno de los mayores errores de la historia del continente, ese estercolero de pais repleto de nazis y pobres, debe estar lo mas lejos de la UE que sea posible.
4
K
-5
#31
ElenaCoures1
#15
Sus ciudadanos nunca se acostumbraron a decidir por si mismos y siempre fueron esclavos de dictadores y sistemas antidemocráticos
Necesitan un cambio importante
0
K
7
#26
Free_palestine
para pozzi
ese estercolero de pais repleto de nazis y pobres, debe estar lo mas lejos de la UE que sea posible.
Pues como Ucrania
0
K
20
#12
zentropia
Como los Paises Balticos, no?
1
K
17
#29
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#27
Es irrelevante el nivel de vida de su población, y la renta per capita hay que relacionarla con el coste de vida. España no podría hacer nada contra Rusia a nivel de ejércitos, por mucho que los soldado cobren 2 o 3 veces más. Lo mismo para todos los países que hacen frontera en el este de la UE. Pero es que la disuasión nuclear sigue ahí, los USA no les han atacado ni en la guerra fría, y ahora oímos a chihuhas militares soltar bravatas vacías que no se cree nadie.
0
K
14
#23
Tunguska08Chelyabinsk13
¿Esto no lo habrá pactado Putin con Trump? Mete los aviones por la frontera de la UE, así se convence la opinión pública europea que me tiene que comprar armas para defenderse de ti...
0
K
14
#14
pozz
Hace 10 años, Turquia derribó un caza ruso que ssobrevolo su espacio aereo desde Siria, y Putin pillo la indirecta, no volvio a acercarse a la frontera turca.
Al final, es el único idioma que entienden los psicopatas neonazis como Putin, el lenguaje de la fuerza. Actuar como debiles y cobardes, siempre ha tenido nefastas consecuencias.
1
K
13
#24
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#14
Es que eres débil... no puedes hacerte el fuerte de boquilla con una potencia nuclear. Los cazas rusos invaden el espacio aereo de los paises bálticos desde hace décadas, por eso van los cazas españoles cada 2x3 allí para salir al encuentro si hace falta. Pero vamos el problema es que si eres un grupo, que todos se tienen que ponerse de acuerdo, mandame la instacia a tal, para luego votar y si hay una mayoría de tal...
Vamos un sistema de mierda ante una crisis, ya se ha visto con los aranceles, y lo mismo pasará aquí. Si tienen que decidir ciento y la madre... que esperen sentados.
0
K
14
#27
pozz
#24
En Rusia gastan todo el dinero en propaganda y su ejercito, su pueblo es de los mas pobres de toda Europa... el pueblo ruso tiene peores niveles de vida y peores salarios que en paises como Marruecos y Argentina, el salario minimo en Rusia son 19.200 Rublos, son unos 195€ al cambio, en España ese mismo SMI está en 1.380€. De no ser por el petroleo y gas, rusia seria un pais tercermundista, es lo único que les salva de ser un pais subdesarrollado.
El cuento de la potencia nuclear rusa...…
» ver todo el comentario
1
K
13
31 comentarios
31
comentarios)
