Las checas de Barcelona durante la Guerra Civil  

Una checa era una instalación utilizada durante la guerra civil española en la zona republicana para la represión política. En estos lugares se realizaban detenciones, interrogaciones, torturas, juicios sumarísimos y ejecuciones extrajudiciales de presos sospechosos de simpatizar con el bando sublevado. Las checas fueron utilizadas principalmente por algunas personas o grupos relacionados con partidos y sindicatos que operaban en la zona republicana.
Como muy bien dicen los gabachos..... à la guerra come à la guerre........
Pero tranki, kamarada, igual da. Conocía el destino de este envío antes de subirlo.
Si tu intencion era acusarme de algo, te recomiendo revisar mi historial de comentarios.
Aqui lo unico que digo es que no podemos criticar a los fascistas y ningunear las atrocidades de "nuestro" bando. Porque por un lado, eso esta mal. Y por otro lado, le das armamento a los fascistas.