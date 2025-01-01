Las checas de Barcelona durante la Guerra Civil  

Una checa era una instalación utilizada durante la guerra civil española en la zona republicana para la represión política. En estos lugares se realizaban detenciones, interrogaciones, torturas, juicios sumarísimos y ejecuciones extrajudiciales de presos sospechosos de simpatizar con el bando sublevado. Las checas fueron utilizadas principalmente por algunas personas o grupos relacionados con partidos y sindicatos que operaban en la zona republicana.