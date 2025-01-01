edición general
5 meneos
28 clics

Las checas de Barcelona durante la Guerra Civil  

Una checa era una instalación utilizada durante la guerra civil española en la zona republicana para la represión política. En estos lugares se realizaban detenciones, interrogaciones, torturas, juicios sumarísimos y ejecuciones extrajudiciales de presos sospechosos de simpatizar con el bando sublevado. Las checas fueron utilizadas principalmente por algunas personas o grupos relacionados con partidos y sindicatos que operaban en la zona republicana.

| etiquetas: guerra civil , barcelona , checas , barcelona memory
4 1 4 K 5 cultura
8 comentarios
4 1 4 K 5 cultura
Kantinero #5 Kantinero
Me parece correcto, es una guerra la información es fundamental, los dos bandos realizarían cosas similares, otra cosa son todas las muerte que la escoria enana humana cometió (ordenó) una vez finalizada la guerra.

Como muy bien dicen los gabachos..... à la guerra come à la guerre........
1 K 32
Tkachenko #1 Tkachenko
¿¿¿No me digas que el multicuentas es un facha???? xD xD xD
1 K 31
tremebundo #7 tremebundo
#6 Sí, lo he revisado. Y después he entendido mejor tu comentario.
1 K 23
Pertinax #4 Pertinax *
#_1 Barcelona Memory es un canal de divulgación de la historia de la ciudad, muy bueno por cierto. Si hubieses visto el vídeo, porque no te ha dado ni tiempo crujiendolo a los 30 segundos, verías que trata la cuestión con una fidelidad histórica exquisita. Si te quitases las antojeras lo descubrirlas por ti mismo antes de emitir negativos ideológicos para intentar ocultar algunas realidades de tu propia historia.

Pero tranki, kamarada, igual da. Conocía el destino de este envío antes de subirlo. :troll:
0 K 19
Andreham #2 Andreham
No hay que olvidar todas las atrocidades cometidas en la guerra, sobretodo cuando las victimas eran pobres desgraciados o tontos utiles (como los de hoy en dia, vamos).
0 K 8
tremebundo #3 tremebundo
#2 ¿Y las de después de la guerra?
4 K 66
Andreham #6 Andreham
#3 Por supuesto que no hay que olvidarlas.

Si tu intencion era acusarme de algo, te recomiendo revisar mi historial de comentarios.

Aqui lo unico que digo es que no podemos criticar a los fascistas y ningunear las atrocidades de "nuestro" bando. Porque por un lado, eso esta mal. Y por otro lado, le das armamento a los fascistas.
0 K 8
Sandilo #8 Sandilo
Para la cámara de eco bolivariana la República fue un remanso de paz, obviando que fue un desastre y que hubo hasta 8 golpes de estado porque la situación era insufrible.
0 K 6

menéame