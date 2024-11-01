ChatGPT vs. DeepSeek: Lo que 5,000 acciones chinas revelan sobre los límites de la IA [ENG]

Los analistas financieros cada vez más utilizan IA para evaluar empresas, pero deben tener precaución con modelos como ChatGPT y DeepSeek, que pueden presentar sesgos. Un estudio de Charles C.Y. Wang reveló que ChatGPT hizo pronósticos más optimistas sobre acciones chinas, a pesar de ser menos precisos. Este sesgo se atribuye a la asimetría informativa, ya que ChatGPT tenía menos cobertura de medios chinos. Wang aconseja cuestionar las recomendaciones de la IA y respaldar el análisis con información local antes de tomar decisiones
| etiquetas: chatgpt , deepseek , acciones , bolsa , china , charles c.y. wang