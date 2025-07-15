Charlie Kirk habla de Epstein e insta a la administración Trump a actuar (Eng)

Charlie Kirk, uno de los podcasters MAGA más poderosos e influyentes, dedicó el podcast del martes a extensas entrevistas sobre Jeffrey Epstein, un día después de que él y varias otras figuras MAGA sugirieran que seguirían el consejo del presidente Trump y seguirían adelante. Andrew Kolvet, productor ejecutivo del programa, dijo a Axios que el clip viral del lunes tenía contexto adicional: "Charlie no ha terminado de hablar de ello. La pelota está en el tejado de la administración para encontrar una solución."