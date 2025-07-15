edición general
Charlie Kirk habla de Epstein e insta a la administración Trump a actuar (Eng)

Charlie Kirk, uno de los podcasters MAGA más poderosos e influyentes, dedicó el podcast del martes a extensas entrevistas sobre Jeffrey Epstein, un día después de que él y varias otras figuras MAGA sugirieran que seguirían el consejo del presidente Trump y seguirían adelante. Andrew Kolvet, productor ejecutivo del programa, dijo a Axios que el clip viral del lunes tenía contexto adicional: "Charlie no ha terminado de hablar de ello. La pelota está en el tejado de la administración para encontrar una solución."

Veo que estás haciendo un inventario de sospechosos, pero te has saltado a Perro Sánchez y Begoña, que seguro que algo han hecho.
#1 el perro está ocupado con otros asuntos xD
