7
meneos
57
clics
Charlie Kirk defiende sin esfuerzo el derecho de Israel a existir (Eng)
"Se llama Judea y Samaria. No se llama Palestina. ¿No crees que Palestina tenga derecho a existir? No"
|
etiquetas:
:
charlie kirk
,
judea
,
israel
,
palestina
,
no debe existir
9 comentarios
#5
mono
Mi prima Virginia está buscando billete para ir a reclamar su estado en EEUU
5
K
69
#6
skaworld
#5
Calla que como vigueses rendimos pleitesia a Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur, Señor de los Dunedain, heredero del trono de Gondor, apodado Trancos, Capitán de los Montaraces del Norte y que ya está tardando en dar el pregon con Abel enciendiendo las luces
0
K
11
#7
traviesvs_maximvs
*
#_5
¿Sabes quienes si llegaron a la conclusión de que Israel debía existir? Arafat y la OLP, y es cuando entonces Israel apoyó la creación de Hamás.
Qué cosas, eh?
Qué cosas, eh?
2
K
27
#3
tromperri
Ahora quien no existe es el.
No creo que el mundo sea peor hoy que ayer.
2
K
26
#2
cocolisto
Alguien debió pensar lo mismo del mochuelo muerto.
0
K
20
#8
Robus
Los antiguos egipcios llamaban a esa zona Peleset, que suena mucho más a Palestina que a Israel… por otro lado, heberu era una palabra para designar nomadas, o gente sin tierra, probablemente de ahí salio "hebreo".
Así que sí alguien tiene derecho a esa tierra…
Así que sí alguien tiene derecho a esa tierra…
1
K
20
#1
Klamp
Y el repollo son dos pollos
1
K
19
#9
aupaatu
*
La historia parece que le contradice en sus aseveraciones
Palestina ya fue citada por Herodoto en el siglo IV a. C.. Con este nombre también la llamaba Roma y luego por el Imperio británico, a una región geográfica en el sur del Levante entre el mar Mediterráneo y el río Jordán
es.m.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Palestina
0
K
8
#4
alcama
A ver, Hamas tambien piensa que Israel no tiene derecho a existir.
E Iran tambien piensa que Israel no debe existir.
Cada parte niega la existencia del otro
2
K
-6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
