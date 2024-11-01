edición general
7 meneos
57 clics

Charlie Kirk defiende sin esfuerzo el derecho de Israel a existir (Eng)  

“Se llama Judea y Samaria. No se llama Palestina. ¿No crees que Palestina tenga derecho a existir? No”

| etiquetas: charlie kirk , judea , israel , palestina , no debe existir
6 1 3 K 70 actualidad
9 comentarios
6 1 3 K 70 actualidad
mono #5 mono
Mi prima Virginia está buscando billete para ir a reclamar su estado en EEUU
5 K 69
skaworld #6 skaworld
#5 Calla que como vigueses rendimos pleitesia a Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur, Señor de los Dunedain, heredero del trono de Gondor, apodado Trancos, Capitán de los Montaraces del Norte y que ya está tardando en dar el pregon con Abel enciendiendo las luces
0 K 11
traviesvs_maximvs #7 traviesvs_maximvs *
#_5 ¿Sabes quienes si llegaron a la conclusión de que Israel debía existir? Arafat y la OLP, y es cuando entonces Israel apoyó la creación de Hamás.

Qué cosas, eh?
2 K 27
#3 tromperri
Ahora quien no existe es el.
No creo que el mundo sea peor hoy que ayer.
2 K 26
cocolisto #2 cocolisto
Alguien debió pensar lo mismo del mochuelo muerto.
0 K 20
Robus #8 Robus
Los antiguos egipcios llamaban a esa zona Peleset, que suena mucho más a Palestina que a Israel… por otro lado, heberu era una palabra para designar nomadas, o gente sin tierra, probablemente de ahí salio “hebreo”.

Así que sí alguien tiene derecho a esa tierra…
1 K 20
#1 Klamp
Y el repollo son dos pollos
1 K 19
aupaatu #9 aupaatu *
La historia parece que le contradice en sus aseveraciones

Palestina ya fue citada por Herodoto en el siglo IV a. C.. Con este nombre también la llamaba Roma y luego por el Imperio británico, a una región geográfica en el sur del Levante entre el mar Mediterráneo y el río Jordán

es.m.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Palestina
0 K 8
alcama #4 alcama
A ver, Hamas tambien piensa que Israel no tiene derecho a existir.
E Iran tambien piensa que Israel no debe existir.

Cada parte niega la existencia del otro
2 K -6

menéame