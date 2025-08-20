edición general
El CGPJ investiga al juez Peinado tras una queja de Bolaños por su interrogatorio

De las palabras, se pasó después a los hechos a raíz, también entonces, de un interrogatorio. Después de que el juez citara al presidente como testigo para que aclarara su conocimiento sobre las actividades de su mujer y este se negara a responder, la Abogacía del Estado le denunció por prevaricación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmitió aquella acción que se acompañó de una denuncia paralela de la propia Begoña Gómez.

2 comentarios
Cehona #1 Cehona
"El Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmitió aquella acción"
Vaya con la justicia "a la madrileña".
Quel #2 Quel
¿ De quién depende la fiscalía ? ... ¿ De quién depende ? ... Pues eso.
:troll:
