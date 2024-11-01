CF Football Bypass: el plugin de WordPress que protege a los sitios españoles de los bloqueos masivos de IP durante el fútbol

CF Football Bypass nace de un problema muy concreto en la Internet española: los bloqueos judiciales de IP y rangos completos ordenados durante los partidos de fútbol para combatir las retransmisiones pirata. En ese contexto, sitios legítimos que nada tienen que ver con el deporte se ven arrastrados por el mismo tiro de red: caen visitas, baja la facturación y se resiente la reputación técnica de proyectos que cumplen la ley. Una posible solución desactivar el CDN temporalmente, no es ideal, pero es una alternativa posible.