César Rendueles: “Estamos viviendo el reverso oscuro del Silicon Valley amable”

Redes vacías es el último libro de este sociólogo, que ha detectado el acelerado cambio que hemos hecho desde una visión entusiasta de la tecnología al actual cibercatastrofismo.

WcPC #1 WcPC
Estamos viendo que Silicon Valley es tan oscuro que ni con todo el marketing del mundo son capaces de ocultarlo.
No tiene "reverso amable", simplemente se ocultaba.
