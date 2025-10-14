César Hildebrandt sobre José Jerí: “Su engorde hacendario combina con la personalidad de un arribista que consume pornografía”

El periodista César Hildebrandt arremetió este lunes contra el extitular del Congreso, José Jerí, quien asumió la semana pasada la presidencia interina, cargando con la sombra de una denuncia por violación sexual presentada a inicios de año y archivada hace dos meses.



En la última edición de su pódcast, el reconocido director de Hildebrandt en sus trece sostuvo que la llegada de Jerí al poder no implica una renovación, sino la prolongación de los vicios que afectan a la política nacional.



“Los que usaron como segura servidora [a Boluarte] siguen en el Congreso del hampa y ya están haciendo lo mismo con el sucesor, un señor que estudió para pobre diablo y obtuvo las más altas notas”, afirmó al inicio de su alocución.



“El nuevo presidente es (...) el hombre de la campal borrachera que terminó en una violación y con un bividí suyo colgado de la silla que estaba cerca de la víctima. Ese era el hombre perfecto, era lo que necesitaba el Congreso del hampa”, agregó.