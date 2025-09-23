Cerveza a 4 euros y cine a 10, Barcelona se corona como la capital más cara para vivir, seguida de Palma y Madrid

La capital más cara para vivir en España es Barcelona, donde el coste de la vida es un 38,13% más alto que la media nacional. la siguen Palma de Mallorca, con un 24,20% sobre la media, y Madrid, con el 20,95%. En la parte baja del ranking se sitúa Lugo como la capital más barata, con un coste de la vida un 14,13% por debajo de la media nacional. La siguen Zamora, con un -12,22%, y Oviedo, con el -11,18%. La mayor brecha se registra en lo que respecta al IBI: entre la ciudad más cara para el pago de este impuesto (Soria) y la más barata (Pamplo