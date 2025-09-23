edición general
Cerveza a 4 euros y cine a 10, Barcelona se corona como la capital más cara para vivir, seguida de Palma y Madrid

La capital más cara para vivir en España es Barcelona, donde el coste de la vida es un 38,13% más alto que la media nacional. la siguen Palma de Mallorca, con un 24,20% sobre la media, y Madrid, con el 20,95%. En la parte baja del ranking se sitúa Lugo como la capital más barata, con un coste de la vida un 14,13% por debajo de la media nacional. La siguen Zamora, con un -12,22%, y Oviedo, con el -11,18%. La mayor brecha se registra en lo que respecta al IBI: entre la ciudad más cara para el pago de este impuesto (Soria) y la más barata (Pamplo

El alquiler es más caro en Palma que en Barcelona, y mucho más caro todavía en Ibiza.

Curioso que se centren en lo que cuestan caprichos como una cerveza en un bar o una entrada de cine, o impuestos anuales como el IBI, cuando el mayor gasto con diferencia es la propia vivienda.

Quizás deberían especificar que esto solo aplica a propietarios con el piso pagado o comprado hace años.
#2 Sólo que en Barcelona hay muchos más habitantes, más de tres veces que en Palma, y como 10 veces los de Ibiza.
#2 me asombro ver que el IBI medio son 91€, en de mi aparcamiento en Palma son 85, y el de la vivienda 485€. Esa diferencia es injustificable.
#4 Yo pago dos IBIS, los dos en la provincia de Barcelona, un pueblo pequeño y una ciudad de menos de 100K hab. Del primero 500€ anuales, más o menos, de la segunda unos 900€.
El vecino de delante se compró una casa en el pirineo aragonés y paga dos cuotas anuales de 90€ cada una.
#6 me parece absurdo que cobren eso. A mí el mes que me lo cobran me hacen un traje, entre eso y la hipoteca ese mes me quedo seco.
#2 Caprichos pueden ser para ti o para mi, para mucha gente es casi su modus vivendi durante la semana o en parte de la semana.
Hablamos de la Miamizacion de Madrid, pero como siempre Barcelona se esfuerza en no quedar atrás
