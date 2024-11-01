El cerebro del elefante: mucho más que memoria

En el campo de la ciencia cognitiva, existe una razón importante para estudiar a los elefantes: evitar el antropocentrismo.
La mayor parte de la investigación sobre cognición animal se ha concentrado en especies filogenéticamente cercanas a los humanos, como otros primates. Pero cada vez más estudios se realizan, de manera ecológicamente válida, con otros mamíferos, animales domésticos, reptiles, aves, peces e, incluso, invertebrados.
En el fondo esa capacidad de predecir/imaginar es nuestro gran avance cerebral. Eso tan difícil de definir que llamamos inteligencia.