El cerebro del elefante: mucho más que memoria

El cerebro del elefante: mucho más que memoria

En el campo de la ciencia cognitiva, existe una razón importante para estudiar a los elefantes: evitar el antropocentrismo.

La mayor parte de la investigación sobre cognición animal se ha concentrado en especies filogenéticamente cercanas a los humanos, como otros primates. Pero cada vez más estudios se realizan, de manera ecológicamente válida, con otros mamíferos, animales domésticos, reptiles, aves, peces e, incluso, invertebrados.

Delphidius #1 Delphidius
Siempre he pensado que esa trompa-mano capaz de manipular (¿trompipular?) el mundo debía darles algún tipo de cognición semejante a la nuestra: ver el entorno e intentar predecir que pasaría si "muevo", "cojo", "pongo"...
En el fondo esa capacidad de predecir/imaginar es nuestro gran avance cerebral. Eso tan difícil de definir que llamamos inteligencia.
