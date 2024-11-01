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De cerdos, flores y fosas comunes

De cerdos, flores y fosas comunes

En México se entierran cerdos para simular fosas comunes y luego sobrevolar la zona con un dron que toma imágenes térmicas del terreno.

| etiquetas: méxico , desaparecidos , fosas , cerdos
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1 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
Aluflipas #1 Aluflipas
Me parece una iniciativa cojonuda. El fin es hacer pruebas para encontrar fosas comunes clandestinas. Aquí también podriamos usarlo con las fosas de la dictadura franquista, si la investigación prospera.
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menéame