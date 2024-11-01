Un cerdita que saltó de un camión en marcha antes de ser sacrificada encuentra un hogar

Peppa tuvo suerte de escapar sin sufrir heridas graves porque parece que huyó cuando el furgón estaba parado. Una protectora de animales en Iowa (EEUU) comunicó que una lechona, que saltó desde la parte trasera de un camión que la trasladaba a un matadero, tendrá un nuevo hogar para siempre en un santuario.
| etiquetas: cerdita , matadero , peppa , camión
