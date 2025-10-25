edición general
Cerca de 1.000 personas se quedan atrapadas durante casi cuatro horas en un tren de alta velocidad en Huesca

987 pasajeros han tenido que ser auxiliados este sábado por la Guardia Civil tras quedarse atrapados en el tren de alta velocidad que viajaban por una avería. Sobre las 12.25 horas, a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca, recibía el aviso de la avería del tren de alta velocidad que venía desde Barcelona y tenía como destino Madrid. La incidencia se ha registrado en el municipio oscense de Ballobar. El tren se encontraba en un apartadero por lo que no ha afectado a la circulación.

Quizás atrapadas o auxiliadas no sean la palabras más adecuadas. Joder pareciera que eran expedicionarios en el Endurance.
No os preocupéis, le echarán la culpa a Óscar Puente.
#2 Bueno, no deja de ser curioso que el tren sea de Ouigo y que no salga en la noticia pero si las declaraciones del presidente de Aragón echándole la culpa a Pedro Sánchez.
