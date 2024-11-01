El CEO de Movistar Plus+ alerta: «El 43 % de la gente que ve fútbol lo piratea»

El CEO de Movistar Plus+, Daniel Domenjó, lanzó este jueves un mensaje de alerta sobre el futuro de los derechos deportivos en España. Durante un coloquio celebrado en el Círculo Ecuestre de Barcelona, el directivo aseguró que «el 43 % de la gente que ve fútbol lo piratea», una práctica que considera normalizada socialmente y sobre la que, a su juicio, no se está actuando con la firmeza necesaria desde el ámbito político. Domenjó advirtió que, si no se encuentra una solución, el modelo actual de retransmisión de competiciones puede vivir «unos.