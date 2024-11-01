El CEO de Movistar Plus+ alerta: «El 43 % de la gente que ve fútbol lo piratea»

El CEO de Movistar Plus+, Daniel Domenjó, lanzó este jueves un mensaje de alerta sobre el futuro de los derechos deportivos en España. Durante un coloquio celebrado en el Círculo Ecuestre de Barcelona, el directivo aseguró que «el 43 % de la gente que ve fútbol lo piratea», una práctica que considera normalizada socialmente y sobre la que, a su juicio, no se está actuando con la firmeza necesaria desde el ámbito político. Domenjó advirtió que, si no se encuentra una solución, el modelo actual de retransmisión de competiciones puede vivir «unos.
| etiquetas: futbol , movistar , 43% de lo ven lo piratea , precios muy caros verlo
Con Netflix, prime y Disney, que los tuve todos, pagando y compartiendo, me olvidé de los P2P.
Pero con las subidas de precios y prohibiciones de compartir, tocó ponerse el parche de nuevo.
Y aqui estoy , pobre de mi, con una VPN y pagando la Liga a una página de la India por 5 euros (oficial)
Mientras que los sueldos en España...
Hagan una oferta acorde a lo que puede pagar la gente y sorpresa tendrán más abonados
No se que quiere este tipejo.
Muchas personas no pueden pagar ese dineral y acaban por pasar el tema.
(también hay que decir que la liga Española lleva un declive espantoso y cada vez es más y más mediocre)
Porque la verdad, haciendo un Netflix de retransmisiones deportivas yo creo que mucha gente se suscribiría.
El pirateo también estaba normalizado en música y series/películas y ahora es residual. Pero claro, no pueden ser 50€ al mes.
Podría igual… » ver todo el comentario
No voy a piratear, simplemente en mi casa se ha dejado de ver fútbol.
La única verdad que ha dicho, cada vez que Movistar bloquea páginas web ajenas a la piratería, el Gobierno debería meterles un buen puro.
No entender el mercado, amigos.