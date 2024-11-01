edición general
El CEO de Movistar Plus+ alerta: «El 43 % de la gente que ve fútbol lo piratea»

El CEO de Movistar Plus+, Daniel Domenjó, lanzó este jueves un mensaje de alerta sobre el futuro de los derechos deportivos en España. Durante un coloquio celebrado en el Círculo Ecuestre de Barcelona, el directivo aseguró que «el 43 % de la gente que ve fútbol lo piratea», una práctica que considera normalizada socialmente y sobre la que, a su juicio, no se está actuando con la firmeza necesaria desde el ámbito político. Domenjó advirtió que, si no se encuentra una solución, el modelo actual de retransmisión de competiciones puede vivir «unos.

Comentarios destacados:    
Solinvictus #1
Poco me parece
9
#5 churromovil
43% eh, no 45 ni 50, estoy con el resto de meneantes que dicen que ver deportes es de ricos, es alucinante.
Con Netflix, prime y Disney, que los tuve todos, pagando y compartiendo, me olvidé de los P2P.
Pero con las subidas de precios y prohibiciones de compartir, tocó ponerse el parche de nuevo.
4
Antipalancas21 #3
Mas de 100 euros ver los partidos, a lo mejor si bajaran el precio ese tanto por ciento de pirateo también bajaría, hoy en día ver futbol y otros deportes en la Tv es para ricos, hay cosas mas importantes en la vida diaria.
3
Elrosquasard #9 Elrosquasard
#3 No es solo eso, es que estás obligado a contratar mas productos con ellos si quieres todo el fútbol.. si eso no es abuso de posición dominante..... Porque la otra opción es pagar DAZN, que ni siquiera tiene derechos a todos los partidos.

Y aqui estoy , pobre de mi, con una VPN y pagando la Liga a una página de la India por 5 euros (oficial)
0
Antipalancas21 #12
#9 Eso también es pirateo, no. :troll:
0
Elrosquasard #14
#12 No creo. Yo pago un servicio VPN que es legal. Yo pago en una página web India que es legal. En ningún lado me pone que debo residir alli.. así que no creo que esté cometiendo nada ilegal. :-)
0
Antipalancas21 #17
#14 Eso me recuerda cuando se pagaba Netflix como si fueras de Turquía, hasta que cortaron por lo sano, tampoco pedían vivir allí
0
Elrosquasard #20
#17 Bueno, en realidad si puedes crear una cuenta en Turquia, pagar en Turquia y ver el contenido que dan en Turquia desde España. Lo que no puedes hacer es como antes pagar en Turquía y con tu cuenta española ver el contenido de aqui. :-)
0
Skiner #10 Skiner
#3 El tema es que ver el fútbol en España es el precio más caro de Europa con diferencia.
Mientras que los sueldos en España...
Hagan una oferta acorde a lo que puede pagar la gente y sorpresa tendrán más abonados :troll:
No se que quiere este tipejo.
Muchas personas no pueden pagar ese dineral y acaban por pasar el tema.
(también hay que decir que la liga Española lleva un declive espantoso y cada vez es más y más mediocre)
0
Antipalancas21 #11
#10 Hay que darle las gracias a Tebas también.
0
bronco1890 #4 bronco1890
Me recuerdan a los de la SGAE cuando la gente empezó a bajarse música y películas y les auguro el mismo éxito en su lucha contra la "piratería"
3
Verdaderofalso #2
Otros solo leemos el resultado en Google o lo vemos en TVE
1
#8 guillersk
#2 otros no lo vemos ni nos enteramos de que y quien juega
2
#7 Abril_2025
El puto CEO de una empresa quejándose de que dependen demasiado de uno de sus productos y en vez de arreglarlo piden nuevas leyes.
2
pitercio #6
Pues ya saben, que no lo compren.
0
#13 davidvsgoliat
Dios mío, qué tragedia. Paren las manifestaciones por Palestina. Hay que abordar este drama.
0
Priorat #15 Priorat
Igual el problema no es el pirateo si no esto otro que menciona: "El directivo también puso el foco en la hiperinflación de los derechos deportivos, que en los últimos años ha elevado de forma exponencial el coste de las retransmisiones".

Porque la verdad, haciendo un Netflix de retransmisiones deportivas yo creo que mucha gente se suscribiría.

El pirateo también estaba normalizado en música y series/películas y ahora es residual. Pero claro, no pueden ser 50€ al mes.

Podría igual…   » ver todo el comentario
0
a69 #16
Pues nada, a capar el internet. El negocio es lo primero.
0
#18 Tensk
¿Me puede decir este señor de dónde saca los datos? Porque la duda que tengo es si tira más para el invent o para que la AEPD intervenga.
0
#22 encurtido
En mi caso hemos tenido durante un año una oferta de Movistar todo el fútbol + fibra + 1 línea de móvil por 42€. Por ese precio lo hubiéramos mantenido años, pero se terminó la oferta y pasaba a costar lo mismo unos 110-120€ y nos hemos pasado a DIGI. Era un buen plan el Domingo tarde ver fútbol y alguno más de los importantes durante la semana.

No voy a piratear, simplemente en mi casa se ha dejado de ver fútbol.
0
Ultron #19
"a su juicio, no se está actuando con la firmeza necesaria desde el ámbito político".

La única verdad que ha dicho, cada vez que Movistar bloquea páginas web ajenas a la piratería, el Gobierno debería meterles un buen puro.
0
#21 rubencho
El problema no es la gente, es intentar cobrar más de lo que la gente está dispuesta a pagar.

No entender el mercado, amigos.
0

