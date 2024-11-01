edición general
El CEO de GitHub proclamó "abraza la IA o estás fuera". La respuesta de muchos proyectos de software está siendo…irse fuera (de GitHub)

Cuando Thomas Dohmke, CEO de GitHub, publicó su manifiesto 'Developers, Reinvented', quizá no imaginó el alcance que tendría su frase más polémica: "Tienes que abrazar la IA, o estás fuera" (en referencia a estar 'fuera del mercado'). Y es que para GitHub —y por extensión, para Microsoft— el futuro del desarrollo de software está tan indisolublemente ligado a la IA que quien no la adopte quedará fuera del mercado. Sin embargo, mientras los discursos ejecutivos empujan con vehemencia esa visión, una parte significativa del ecosistema del...

Hay mucha pasta invertida, por cojones tienes que pasar por el aro, o eso pretenden....
#1 Y justo por eso algunos no nos tragamos el cuento de la IA. Porque los que ya llevamos años en esto de la informática hemos visto filfas y hunos de todos los colores.

Y por si quedaban dudas, estos cabritos dejan ver que han hecho un all-in y ahora no pueden echarse atrás. Como Cortés, pero esta vez no va a salir bien.
