Centros de datos de IA: la revolución digital que amenaza con un apagón global

El problema es que este auge de los centros de datos para IA choca de frente con una realidad incómoda: la infraestructura eléctrica mundial no está preparada para absorber semejante demanda en tan poco tiempo. Tradicionalmente, la expansión del consumo energético seguía una curva previsible, que permitía a gobiernos y compañías eléctricas planificar nuevas centrales, líneas de transmisión y refuerzos en la red. Pero la irrupción de la IA ha roto esa previsibilidad.