Centros de datos de IA: la revolución digital que amenaza con un apagón global

El problema es que este auge de los centros de datos para IA choca de frente con una realidad incómoda: la infraestructura eléctrica mundial no está preparada para absorber semejante demanda en tan poco tiempo. Tradicionalmente, la expansión del consumo energético seguía una curva previsible, que permitía a gobiernos y compañías eléctricas planificar nuevas centrales, líneas de transmisión y refuerzos en la red. Pero la irrupción de la IA ha roto esa previsibilidad.

8 comentarios
Gry #4 Gry
También hay países que invierten en infrastructuras.

www.meneame.net/story/expertos-ia-regresan-china-atonitos-red-estadoun
1 K 26
#7 Abril_2025
Igual deberíamos entender que cuando escribimos un simple texto en chatgpt estamos causando un problema ecológico.
1 K 21
JackNorte #2 JackNorte
Quien iba a pensar que invertir en recursos exclusivamente consumidores de potencia sin infraestructuras podria resultar un problema.
Mañana me compro un ferrari sin saber conducir y sin carreteras.
0 K 12
JackNorte #5 JackNorte
#2 Make Amerika Great Again, Make Amerika Gullible Again( Haz que América sea crédula de nuevo) xD
0 K 12
mariKarmo #1 mariKarmo
Bueno. Ahora ya tengo radio a pilas. Cap problema.
0 K 11
TipejoGuti #6 TipejoGuti
A ver, si mañana quiero usar toda la reserva de agua de riego de la confederación del Ebro, no me dejan...
Los consumos industriales no tiran de una red común sino industrial y cuando está no da, pues autogeneras o te jodes. Pero no fastidias a todo el sistema.
0 K 11
ed25519 #3 ed25519
vamos una competicion a ver si bitcoin vs AI consume mas :), cojonudo para el planeta y los bolsillos
0 K 9
#8 Madmaxi
Primer globo sonda de lloriqueo de las electricas de la temporada...
0 K 6

