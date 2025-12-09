edición general
4 meneos
4 clics
Un centro de menas gestionado por la ONG Quorum Social 77 permite a los inmigrantes pasar jornadas con sus familias afincadas en España

Un centro de menas gestionado por la ONG Quorum Social 77 permite a los inmigrantes pasar jornadas con sus familias afincadas en España

Lo más relevante del caso, según la investigación difundida, es que los familiares con los que se autorizan estas salidas residen en el mismo municipio, Puerto del Rosario, lo que cuestiona el criterio de «no acompañados» bajo el que los menores continúan en el sistema. Pese a estos contactos familiares directos, los menores regresan posteriormente al centro y siguen computando como tutelados por la administración.

| etiquetas: ong quorum social 77 , menas , jornadas con sus familias
4 0 2 K 17 actualidad
2 comentarios
4 0 2 K 17 actualidad
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Esto es de chiste
"Aparcan" al crío en la administración como si nada
Luego llegará Abascal y no necesitará exagerar para que le voten los tontos
0 K 7
#2 Prusianodelsur *
España y Europa son dos ancianas seniles llenas de dinero que se pasan la vida siendo engañadas por adorables tercermundistas
A su vez cada vez que salen de casa con su monedero lleno de billetes son atacadas y robadas por los malotes del barrios, Estados Unidos, Rusia, China...

Y cuando Trump dice que damos pena os sorprende y os enfadais

DAMOS ASCO

Continente decrépito, blando, sojas, bobo, solidariamente tonto, absurdo, conformista, miedosos, envejecido, feminizado,
Un continente que mea…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame