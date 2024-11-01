edición general
Censura en Zaragoza: el PP prohíbe un acto por Palestina de CJS y Vox celebra el veto

El Gobierno de Natalia Chueca ha vetado las jornadas “Ni un respiro al sionismo” que iban a celebrarse este viernes en el Centro Cívico Estación del Norte. CJS denuncia “presiones sionistas” y confirma que las jornadas se celebrarán en la sede de CGT. ZeC denuncia una “decisión política y censora” y advierte del “peligroso precedente” que supone perseguir voces críticas mientras la ultraderecha marca la agenda municipal.

fareway
Lo diré con una jota:

En Aragón hay tres cosaaas
que no cambian de chaquetaaaa
Buñuel, Francisco de Goyaaaa
y la voz de Labordetaaa

kaos_subversivo
Siempre en el lado bueno de la historia
