Censura en Zaragoza: el PP prohíbe un acto por Palestina de CJS y Vox celebra el veto

El Gobierno de Natalia Chueca ha vetado las jornadas “Ni un respiro al sionismo” que iban a celebrarse este viernes en el Centro Cívico Estación del Norte. CJS denuncia “presiones sionistas” y confirma que las jornadas se celebrarán en la sede de CGT. ZeC denuncia una “decisión política y censora” y advierte del “peligroso precedente” que supone perseguir voces críticas mientras la ultraderecha marca la agenda municipal.