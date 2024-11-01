Celebrar el asedio medieval al pueblo de Cuba

Un nuevo apagón azota La Habana. El pueblo sufre. Así funcional el socialismo, dicen los miserables. Cuba lleva tres meses sin recibir un solo barco de combustible del que es dependiente para dotar de energía a sus ciudadanos. La economía española y europea está temblando solo porque el barril de petróleo Brent ha sobrepasado los 100 dólares e Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, no sé qué sería de una economía como la nuestra si de repente dejaran de haber suministros de origen fósil en tres meses.