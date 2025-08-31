Los cebos envenenados amenazan a algunas especies en Extremadura: milano real y alimoche, en peligro

En Extremadura los cebos envenenados para acabar con animales 'que molestan' es una realidad, según Ecologistas en Acción. Reclaman a la Junta recuperar las patrullas caninas usadas antaño para detectar trampas. Al inicio de esta legislatura se apartó a los 2 pastores alemanes capaces de localizar los cebos, normalmente con pequeños trozos de carne envenenados. Rodenticidas contra roedores también tienen consecuencias muy negativas. Afecta a milano real, milano negro, alimoche, buitre leonado, águila imperial, águila perdicera e incluso lince.