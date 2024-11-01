CCOO exige la dimisión del consejero de Salud por apropiación indebida del derecho a la negociación colectiva en la sanidad pública

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha exigido la dimisión del consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, por apropiación indebida y usurpación del derecho a la negociación colectiva de las condiciones laborales de todo el personal de la sanidad pública. La federación responde así a los constantes pactos que está alcanzando la Consejería de Salud con diferentes organizaciones al margen del único espacio legítimo de negociación, la Mesa Sectorial