Los cazadores, reacios a matar lobos con autorización por el "acoso" ecologista

'Es normal que haya gente que no quiere problemas ni andar por los juzgados, aunque luego quede en nada', señala el Presidente de la Federación Los cazadores asturianos tienen miedo a acabar en el juzgado por disparar y matar un lobo, pese a que esto cuente con autorización expresa de la Consejería de Medio Rural. Todo, por el "acoso" de los grupos ecologistas y proteccionistas.

