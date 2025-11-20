Los cazadores, reacios a matar lobos con autorización por el "acoso" ecologista

'Es normal que haya gente que no quiere problemas ni andar por los juzgados, aunque luego quede en nada', señala el Presidente de la Federación Los cazadores asturianos tienen miedo a acabar en el juzgado por disparar y matar un lobo, pese a que esto cuente con autorización expresa de la Consejería de Medio Rural. Todo, por el "acoso" de los grupos ecologistas y proteccionistas.
En serio te lleva tiempo mirar de qué y el que, publico?
quería subir esta, puedo? es de la nueva españa
"Los criadores de gochu asturcelta de Asturias, alarmados: "Si llega aquí la peste porcina será el fin de la raza" "
Por un lado, lo que tendrán es miedo del lobo.
Por otro lado, lo que quieren es que les den manga ancha para otras cosas