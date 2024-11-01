Un caza francés Rafale realizó un ataque contra un objetivo marítimo con una bomba AASM de 1.000 kg [ENG]

Un Rafale Marine de la Armada francesa que opera desde el portaaviones Charles de Gaulle ha llevado a cabo un ataque real contra un objetivo marítimo en el Mediterráneo oriental con una bomba guiada AASM Hammer de 1.000 kg, después de una misión de largo alcance a través de Italia y Grecia. El disparo, parte de un estudio de diez días, muestra la capacidad de Francia para proyectar fuego de precisión pesado desde un ala aérea de un solo portaaviones con muy poca antelación y a distancias superiores a las 1.000 millas náuticas. El Armamento mod