A la caza del filtrador de un vídeo de la dana contrario al relato oficial

La redacción de À Punt, la televisión autonómica valenciana, está alterada por un vídeo que puede ser relevante en la causa de la dana y truncar el relato oficial de los hechos. Se ha abierto una investigación interna para averiguar quién sustrajo y filtró, según la terminología empleada por la cadena, el sonido del vídeo que grabó la tarde del 29 de octubre en el Cecopi.
| etiquetas: video , filtración , cecopi
Jugada maestra del héroe anónimo.
Como si lo estubiera viendo...
Y lo más curioso es que no existían, se filtraron y resulta que pese a no existir, aparecieron con sello y membrete de la CAM para ser ejecutivos. Ya ves... cosas que no existen y luego se filtran.
Recuerda que en el PP perro come a perro.
Al final, se sabrá todo, todo... La verdad siempre termina asomando las patitas...
Fue quien acabó hundiendo a Nixon y sera quien hunda a Manzon?