edición general
52 meneos
103 clics
A la caza del filtrador de un vídeo de la dana contrario al relato oficial

A la caza del filtrador de un vídeo de la dana contrario al relato oficial

La redacción de À Punt, la televisión autonómica valenciana, está alterada por un vídeo que puede ser relevante en la causa de la dana y truncar el relato oficial de los hechos. Se ha abierto una investigación interna para averiguar quién sustrajo y filtró, según la terminología empleada por la cadena, el sonido del vídeo que grabó la tarde del 29 de octubre en el Cecopi.

| etiquetas: video , filtración , cecopi
43 9 0 K 236 actualidad
13 comentarios
43 9 0 K 236 actualidad
Comentarios destacados:      
salteado3 #1 salteado3
Es una putada porque al final tendrán que entregar el video y ya no pueden recortarlo porque no coincidiría con el audio filtrado...

Jugada maestra del héroe anónimo.
15 K 162
Veelicus #4 Veelicus
#1 contrataran a un becario y le pondran al frente del departamento de documentacion, luego diran que la cinta se ha perdido porque el becario ha hecho mal su trabajo.
Como si lo estubiera viendo...
3 K 35
#7 Astur_
#1 video filtrado
1 K 12
calde #10 calde
#1 Pero lo importante es que alguien acabe en la cárcel por todas estas sinvergonzonerías que estamos viendo. Si han ocultado una prueba de un delito, que lo paguen con el trullo.
0 K 10
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Pues no entiendo que puedan filtrar algo que según ellos no existía :roll:
6 K 60
ayatolah #9 ayatolah
#3 Tampoco existían los Protocolos Covid en la Comunidad de Madrid y aún así se filtraron. :troll:
Y lo más curioso es que no existían, se filtraron y resulta que pese a no existir, aparecieron con sello y membrete de la CAM para ser ejecutivos. Ya ves... cosas que no existen y luego se filtran.
5 K 72
#11 xuanra2002
#9 Y más aún cuando hoy tenía que testificar Carlos Mur, el firmante de los mismos.
0 K 7
#12 xuanra2002
#3 Un leal a Camps?
Recuerda que en el PP perro come a perro.
0 K 7
Milmariposas #6 Milmariposas
Un pequeño Luigi Mangione valenciano. Bravo por él.

Al final, se sabrá todo, todo... La verdad siempre termina asomando las patitas...
2 K 29
woody_alien #5 woody_alien
Bad times for whistleblowers. El periodismo se llena la boca con la confidencialidad de sus fuentes pero cuando ellos mismos son la fuente saltan a la yugular. Lo de que el deber del periodismo es informar a los ciudadanos de lo relevante de una manera veraz se lo pasan por el forro.
2 K 26
#2 Albarkas
Alguien merece un monumento.
1 K 15
#8 dakota
El garganta profunda de la dana...
Fue quien acabó hundiendo a Nixon y sera quien hunda a Manzon?
1 K 13
#13 Aas59
Al final se la cargará la jueza. Al tiempo!!!!
0 K 7

menéame