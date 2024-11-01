Causa $LIBRA: revelan que Mauricio Novelli y Javier Milei se llamaron 5 veces antes del tuit del Presidente

“Habría al menos cinco comunicaciones antes de las 19:01”, detalló Zak. En ese momento, el mandatario difundió el código necesario para acceder a la compra del token, que acababa de lanzarse al mercado. El 14 de febrero, Milei publicó en sus redes el acceso a la criptomoneda $LIBRA. Horas después del anuncio, el token se desplomó, afectando a unos 40 mil inversores. Luego del regreso de Novelli al país, el 16 de febrero, su madre y su hermana se presentaron en entidad bancaria para retirar el contenido de las cajas de seguridad.