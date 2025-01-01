edición general
CATL revoluciona el coste de reparación de baterías para coches eléctricos con su red global de talleres Ning

El mayor fabricante del mundo ha logrado que reparar sus baterías de coche eléctrico sea sorprendentemente asequible.

| etiquetas: catl , baterías , coche eléctrico
1 comentarios
#1 Abril_2025
Lo ha hecho a través de su red de talleres especializada, bajo la marca Ning, que permite reparar baterías desde tan solo 165 euros.

Una cifra que, en un sector donde el reemplazo puede superar fácilmente los 12.000 euros, resulta revolucionaria.
