CATL promete baterías de sodio por solo 10 dólares el kWh

En 2008, el coste era de 1.415 dólares/kWh. En 2024 se logró reducir hasta los 115 dólares/kWh. Pero ahora CATL asegura haberlo rebajado a solo 10 dólares/kWh en sus nuevas baterías de sodio Naxtra. Estás baterías pueden superar los 10.000 ciclos de carga, lo que se traduciría, en términos teóricos, en hasta 3,6 millones de kilómetros antes de degradarse por debajo del 85%. Tienen una densidad energética de 175 Wh/kg frente a los 185 Wh/kg de las LFP. La autonomía estimada con esta tecnología se sitúa en torno a 500 kilómetros por carga.