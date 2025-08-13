edición general
8 meneos
45 clics
CATL promete baterías de sodio por solo 10 dólares el kWh

CATL promete baterías de sodio por solo 10 dólares el kWh

En 2008, el coste era de 1.415 dólares/kWh. En 2024 se logró reducir hasta los 115 dólares/kWh. Pero ahora CATL asegura haberlo rebajado a solo 10 dólares/kWh en sus nuevas baterías de sodio Naxtra. Estás baterías pueden superar los 10.000 ciclos de carga, lo que se traduciría, en términos teóricos, en hasta 3,6 millones de kilómetros antes de degradarse por debajo del 85%. Tienen una densidad energética de 175 Wh/kg frente a los 185 Wh/kg de las LFP. La autonomía estimada con esta tecnología se sitúa en torno a 500 kilómetros por carga.

| etiquetas: catl , naxtra , baterías sodio , baterías estacionarias
6 2 0 K 73 tecnología
8 comentarios
6 2 0 K 73 tecnología
Desideratum #1 Desideratum
""""Su presidente, Robin Zeng, ha sido tajante: el sodio podría ocupar hasta el 50% del mercado de baterías en los próximos años. Si ese precio de 10 dólares/kWh es real, el coche eléctrico no solo alcanzaría la paridad de precios de venta con los de gasolina… la mejoraría con creces. El almacenamiento para hogares dejaría de ser un lujo y se abrirían las puertas a una electrificación masiva en sectores donde hasta ahora era inviable.""''

Brutal.
3 K 46
jonolulu #2 jonolulu
A ese precio sería absurdo que cualquiera que tenga un tejado suficientemente grande no se desconecte de la red
1 K 23
#7 fingulod
#5 Dudo que mejoren la densidad energética de las baterías de litio. Lo que seguramente mejorarán es el precio y posiblemente la capacidad de carga rápida.

Sobre seguridad contra incendios, depende de la tecnología de litio. Las LFP son muy seguras.
1 K 15
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#5 Dicen... Cuando se confirme, lo creeré. Soy escéptico con este tipo de noticias.
0 K 11
#3 diablos_maiq
Promete... ¿no será un político, verdad?
0 K 10
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#3 Prometer hasta meter, y una vez metido...
0 K 11
Alakrán_ #5 Alakrán_ *
#4 Dicen que es una realidad.
Si mejoran la densidad energética de las baterías de litio, mejorando notablemente el precio, y teniendo en cuenta que las baterías de sodio son más seguras contra incendios. Las baterías de litio han llegado a su fin.
0 K 10
#8 Belis73
Si no llevan grafeno... Son una KK{troll}
0 K 6

menéame