Catástrofe en Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea entera y dejó más de 1.000 muertos

Un deslizamiento de tierra causado por intensas lluvias destruyó por completo la aldea de Tarsin, oeste de Sudán, dejando al menos 1.000 muertos y sólo 1 sobreviviente, según informó el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán (SLA) en un comunicado difundido hoy. Ocurrió el domingo en la zona montañosa de Jebel Marra, dentro del distrito de Amo, en el conflictivo estado de Darfur, y ha sido descrito por la organización rebelde como de dimensión “masiva y devastadora”. La aldea situada en las montañas de Marra quedó “completamente arrasada".