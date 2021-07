Catalunya no hará test a los contactos de positivos, pero se les urge a cumplir la cuarentena

Excepto en casos como brotes u otros que Salut considere, no se harán pruebas PCR ni de test rápido de antígenos (TAR) a quien no tenga síntomas (aunque crea que pueda tener covid) ni a los contactos de los positivos, aunque estos contactos sí deberán hacer los 10 días de cuarentena. La secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas y la directora del Catsalut, Gemma Craywinckel, han pedido que no vaya al CAP. Así se quiere liberar la primaria de visitas en las que tampoco se hace nada, para que puedan atender a quien realmente se encuentra mal.