edición general
3 meneos
5 clics
Cataluña es la comunidad autónoma que más ha aumentado su población en el último año

Cataluña es la comunidad autónoma que más ha aumentado su población en el último año

La población española sigue aumentando gracias a la inmigración: respecto al año anterior y como indican datos recientes del INE, el número de personas de nacionalidad española se incrementó en un 0,2% y el de nacionalidad extranjera en un 6,3%. Este crecimiento cambia según la comunidad autónoma: mientras que en Extremadura la población no aumenta, Catalunya lidera el ranking estatal con 111.895 personas más. A 1 de enero de 2025, Cataluña alcanzaba una cifra de población de más de 8,15 millones de personas.

| etiquetas: cataluña , población , aumento , líder
3 0 0 K 54 Cataluña
sin comentarios
3 0 0 K 54 Cataluña

menéame