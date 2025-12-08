Cataluña es la comunidad autónoma que más ha aumentado su población en el último año

La población española sigue aumentando gracias a la inmigración: respecto al año anterior y como indican datos recientes del INE, el número de personas de nacionalidad española se incrementó en un 0,2% y el de nacionalidad extranjera en un 6,3%. Este crecimiento cambia según la comunidad autónoma: mientras que en Extremadura la población no aumenta, Catalunya lidera el ranking estatal con 111.895 personas más. A 1 de enero de 2025, Cataluña alcanzaba una cifra de población de más de 8,15 millones de personas.