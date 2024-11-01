'Casting' en el Senado: el PP busca "perro de presa" para morder a Sánchez por la corrupción

La portavoz, Alicia García, el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, Alejo Miranda de Larra, Fernando Martínez-Maíllo... en Génova 13, todavía, "no hay nada decidido". Alberto Núñez Feijóo acaba de comenzar el casting para decidir quién será la persona que interrogue a Pedro Sánchez en su declaración en el Senado. Tampoco se ha fijado el día exacto en que se producirá. Será entre la vista de Ábalos y Koldo en el Supremo y el juicio al fiscal general del Estado. Esto es, la última semana de octubre.