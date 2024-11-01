Castilla-La Mancha aprueba la primera instalación híbrida con solar, eólica y baterías en la región

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la instalación de una planta de almacenamiento híbrido de energía fotovoltaica y eólica en el municipio conquense de Tébar, denominada 'Las Lomillas' y con una superficie de 7.190 metros cuadrados y un presupuesto de ejecución de 13,9 millones de euros.

El proyecto Almacenamiento Hibridado 'Las Lomillas' es una instalación de almacenamiento de energía de 36 megavatios de potencia, que busca integrarse con el parque eólico y la planta fotovoltaica del mismo nombre.