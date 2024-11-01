Castelldefels Mejora su Gestión de Residuos con Nuevas Papeleras Compactadoras Solares

Castelldefels ha incorporado nuevas papeleras compactadoras solares a su red de residuos, mejorando así la gestión de desechos en la ciudad. Estos dispositivos, que utilizan energía solar y pueden almacenar hasta ocho veces más que las papeleras convencionales, han sido instalados en ocho ubicaciones estratégicas. Esta iniciativa forma parte del plan del Ayuntamiento para optimizar los servicios de limpieza, facilitando una recogida más eficiente gracias a un sistema de aviso que alerta cuando las papeleras alcanzan el 80% de su capacidad.