El caso Montoro agrava el legado de corrupción de Mariano Rajoy

La investigación a su ministro de Hacienda se suma a la condena por Gürtel contra el PP que él presidía, las investigaciones en curso a la llamada 'policía política' creada por el Ministerio del Interior de su gobierno para espiar a rivales políticos y causas como Kitchen y Lezo. Mariano Rajoy ha presumido en sus últimas comparecencias públicas de haber actuado “contra la corrupción” durante su etapa al frente del PP (2004 - 2018) y del Gobierno (2011 - 2018). Lo dijo en el XXI Congreso Nacional de su partido, a principios de julio, entre......