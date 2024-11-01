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Casiopea - Galactic Funk
Directo de
Casiopea
de 1985 de su tema
Galactic Funk
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:
casiopea
,
directo
,
galactic funk
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jazzlives
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jazzlives
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#3
skaworld
Por si alguien se lo pregunta, si, el jazz fusión y el city pop eran muy populares en el japon de los 80 y claro que si, las bandas sonoras de tus videojuegos de carreras favoritos (te estoy mirando a ti Sega y el Out Run y el Super Hang On) maman directamente de la teta de Casiopea
vandal.elespanol.com/vandalgamemusic/jazz-fusion-y-city-pop-la-bso-de-
2
K
34
#4
Amperobonus
#3
Pues ojo que es un articulazo para
|videojuegos
interesante.
Súbelo y cuenta con mi voto
1
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#5
skaworld
#4
Pueees ya estaba por ahi
www.meneame.net/story/jazz-fusion-city-pop-bso-japon-80
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#7
Amperobonus
#5
No me jodas, que lo envié yo hace siglos con mi cuenta vieja
1
K
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#8
skaworld
#7
Home meu rei, hay que compaginar los porros con rabos de pasa, pa q lo que te quitan unos te devuelvan otros
1
K
20
#6
Amperobonus
*
#3
Y sobre lo que comentas al principio:
- El fussion empezó a marcar terreno en Japón a finales de los 70 con artistas como Masayoshi Takanaka por ejemplo y los mismos Casiopea. De ahí enpieza a derivar el sonido popero del City Pop que Tatsurō Yamashita (tanto como artista como productor) popularizó.
Luego tenemos diacazos como el de Ari - Timely!! que me parece el colofón del City Pop (sin desmerecer al resto)
1
K
20
#9
Un_señor_de_Cuenca
#3
Y, seamos sinceros, de un gran catálogo de películas porno en VHS.
1
K
26
#1
Estoeslaostia
Mola ver al mismo tocando todos los instrumentos!
Buen montaje!
(Será IA?)
1
K
21
#2
reivaj01
Estos japos son unos cracs.
Siguen girando hoy en día, aunque creo que sólo queda el guitarrista de la formación original.
En 01:10 se marca un solo con la técnica del slap, muy común al bajo, pero bastante difícil de ver en guitarra.
1
K
19
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9
comentarios)
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vandal.elespanol.com/vandalgamemusic/jazz-fusion-y-city-pop-la-bso-de-
Pues ojo que es un articulazo para |videojuegos interesante.
Súbelo y cuenta con mi voto
www.meneame.net/story/jazz-fusion-city-pop-bso-japon-80
No me jodas, que lo envié yo hace siglos con mi cuenta vieja
Y sobre lo que comentas al principio:
- El fussion empezó a marcar terreno en Japón a finales de los 70 con artistas como Masayoshi Takanaka por ejemplo y los mismos Casiopea. De ahí enpieza a derivar el sonido popero del City Pop que Tatsurō Yamashita (tanto como artista como productor) popularizó.
Luego tenemos diacazos como el de Ari - Timely!! que me parece el colofón del City Pop (sin desmerecer al resto)
Buen montaje!
(Será IA?)
Siguen girando hoy en día, aunque creo que sólo queda el guitarrista de la formación original.
En 01:10 se marca un solo con la técnica del slap, muy común al bajo, pero bastante difícil de ver en guitarra.