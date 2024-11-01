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Casiopea - Galactic Funk

Casiopea - Galactic Funk

Directo de Casiopea de 1985 de su tema Galactic Funk

| etiquetas: casiopea , directo , galactic funk
8 0 0 K 93 jazzlives
9 comentarios
8 0 0 K 93 jazzlives
skaworld #3 skaworld
Por si alguien se lo pregunta, si, el jazz fusión y el city pop eran muy populares en el japon de los 80 y claro que si, las bandas sonoras de tus videojuegos de carreras favoritos (te estoy mirando a ti Sega y el Out Run y el Super Hang On) maman directamente de la teta de Casiopea

vandal.elespanol.com/vandalgamemusic/jazz-fusion-y-city-pop-la-bso-de-
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Amperobonus #4 Amperobonus
#3

Pues ojo que es un articulazo para |videojuegos interesante.

Súbelo y cuenta con mi voto :professor:
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Amperobonus #7 Amperobonus
#5

No me jodas, que lo envié yo hace siglos con mi cuenta vieja xD
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skaworld #8 skaworld
#7 Home meu rei, hay que compaginar los porros con rabos de pasa, pa q lo que te quitan unos te devuelvan otros
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Amperobonus #6 Amperobonus *
#3

Y sobre lo que comentas al principio:

- El fussion empezó a marcar terreno en Japón a finales de los 70 con artistas como Masayoshi Takanaka por ejemplo y los mismos Casiopea. De ahí enpieza a derivar el sonido popero del City Pop que Tatsurō Yamashita (tanto como artista como productor) popularizó.

Luego tenemos diacazos como el de Ari - Timely!! que me parece el colofón del City Pop (sin desmerecer al resto)
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Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#3 Y, seamos sinceros, de un gran catálogo de películas porno en VHS.:troll:
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Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Mola ver al mismo tocando todos los instrumentos!
Buen montaje!
(Será IA?)
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reivaj01 #2 reivaj01
Estos japos son unos cracs.
Siguen girando hoy en día, aunque creo que sólo queda el guitarrista de la formación original.
En 01:10 se marca un solo con la técnica del slap, muy común al bajo, pero bastante difícil de ver en guitarra.
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menéame